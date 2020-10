Prymas Polski o pogrzebach i dniu Wszystkich Świętych podczas epidemii

Przypomniał w rozporządzeniu, że zgodnie z nowym zarządzeniem władz państwowych obowiązują limity dotyczące liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii – w strefie żółtej to jedna osoba na cztery metry kwadratowe, a w strefie czerwonej - jedna osoba na siedem metrów kwadratowych.

"W związku z powyższym należy w widocznym miejscu przed wejściem do kościoła umieścić informację dotyczącą liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii" - głosi treść dokumentu.

"Wierni winni w kościele mieć zasłonięte usta i nos"

Arcybiskup Wojciech Polak przypomniał, że "Komunii Świętej należy udzielać wiernym pod postacią chleba na rękę lub do ust, zgodnie z tym, jak o to proszą. O porządku udzielania Komunii Świętej należy wcześniej poinformować wiernych". "Sakrament pokuty i pojednania należy sprawować z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Szafarze tego sakramentu sprawują go, mając założoną maseczkę" - napisano w rozporządzeniu.