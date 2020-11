Główny doradca premiera: w tej chwili powinno się zamknąć także kościoły

"W tej chwili powinno się zamknąć także kościoły"

Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej". Na pytanie, czy "już powinniśmy zamknąć Polskę", odpowiedział, że jeżeli liczba nowo zdiagnozowanych zacznie przekraczać 30 tysięcy, to zdecydowanie tak. - Musimy zakazać ludziom wychodzenia z domu bez powodu, jedynie do pracy w zawodach, które są niezbędne do funkcjonowania kraju. Wszystko inne należy zamknąć na miesiąc - ocenił.