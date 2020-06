Przepisy ukryte w tarczach antykryzysowych. "Uprawnienia władza potem niechętnie oddaje"

Przepisy, które pod hasłem walki z koronawirusem zostały zmienione w ramach tarcz antykryzysowych, budzą wątpliwości. Eksperci zauważają, że wiele zmian stwarza pole do nadużyć. Szczególnie dotyczy to kodeksu karnego, ale martwi ich również gromadzenie danych czy zmiany w udzielaniu informacji publicznej.

W trzy miesiące wprowadzono trzy wersje tarczy antykryzysowej. Trwają prace nad kolejną. To rzeczywistość pandemii COVID-19 w Polsce. Rząd i politycy partii rządzącej twierdzą, że robią tylko to, co potrzebne, by pomóc przedsiębiorcom i chronić obywateli. Organizacje pozarządowe i eksperci mają wątpliwości. - Wyobrażam sobie, że przez najbliższe dwa lata każdą decyzję będzie można uzasadnić walką z koronawirusem - mówi Róża Rzeplińska z mamprawowiedziec.pl. Zdaniem ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych niektóre zmiany są nieoczywiste.