Premier: kontrole sanitarne na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami

Premier: wdrażamy kontrole sanitarne na granicy z Niemcami i Czechami na głównych przejściach

- Ale chcę podkreślić, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach będziemy rozszerzać zakres kontroli również na pozostałe przejścia - dodał szef rządu. Jak mówił, będą to "kontrole w transporcie autokarowym, busami powyżej ośmiu pasażerów".

Premier: Kontrola będzie zawierała formularz lokalizacyjny. Chcemy wiedzieć, gdzie te osoby się udają

Zaapelował "do wszystkich osób, które podlegają kwarantannie, żeby trzymać się tych rygorów, żeby nie wychodzić z domów, żeby nie mieć kontaktu z tymi osobami". - Ponieważ wiemy z doświadczeń innych krajów, że to jest główna droga przenoszenia się koronawirusa - mówił.

Przekazał, że polskie służby będą starały się kontrolować osoby przybywające do Polski. - Z jednej strony kontrola sanitarna będzie obejmowała mierzenie temperatury, ale przede wszystkim będzie zawierała tak zwany formularz lokalizacyjny. Chcemy wiedzieć, dokąd te osoby się udają, tak, żeby móc szybko je zlokalizować - wyjaśnił szef rządu.

Kamiński: od jutra wszelkie procedury zostają wdrażane w stu procentach na naszych granicach

- To są te miejsca, gdzie rejsowe autobusy oraz busy przekraczają granice polską. W ciągu kilkudziesięciu godzin punkty te zostaną rozszerzone na wszystkie najważniejsze przejścia na granicy zachodniej i na granicy południowej - dodał. Kamiński zapewnił, że od wtorku "wszelkie procedury medyczne i sanitarne zostają wdrażane w stu procentach na naszych granicach zewnętrznych, czyli na granicach z Ukrainą, Białorusią i Rosją". - W ciągu kilkudziesięciu godzin całość granic Polski zostanie zabezpieczona - powiedział.

- Chcemy objąć kontrolą sanitarną wszystkie autobusy, autokary, busy, czyli wszystkie środki zbiorowego transportu - mówił dalej minister. Dodał, że na miejscu będzie ambulans medyczny, który w razie zdiagnozowania osoby z symptomami choroby COVID-19, przewiezie ją bezpośrednio do odpowiedniego szpitala.

Kamiński przyznał, że sytuacja ta będzie się wiązała z częściową zmianą organizacji ruchu drogowego na przejściach granicznych. Zaapelował do wszystkich podróżnych o cierpliwość i odpowiedzialność. - To są działania podejmowane w interesie nas wszystkich, a przede wszystkim podróżnych przekraczających granicę - powiedział szef MSWiA.

Komendant główny Straży Granicznej o przebiegu kontroli

Poinformował, że w pierwszej kolejności kontrolowane będą osoby, które podróżują autobusami i busami. Dodał, że w związku z tym zostały opracowane specjalne procedury, w tym również wzory kart - karty pasażera i karty kierowcy. - Będą one dwujęzyczne: w języku polskim i angielskim - powiedział. Jak wyjaśnił Praga, w ramach kontroli najpierw mierzona będzie temperatura kierowcy i wszystkich pasażerów. - Potem dokonywana będzie weryfikacja karty podróżnego z dokumentem tożsamości i osoby przedstawiającej nam te dokumenty do weryfikacji - kontynuował. Jak ocenił, jeśli wszystko będzie w porządku, cały proces będzie trwał krótko.

Praga podkreślił, że jeżeli u jakiejś osoby pojawi się podejrzenie koronawirusa, to pojazd, którym się taki człowiek porusza, "zostanie odseparowany i podjęte zostaną dodatkowe czynności". - Jesteśmy na to przygotowani - zapewnił komendant główny SG.

Minister zdrowia: apeluję o ostrożność, zwłaszcza do seniorów

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał, że najbardziej zagrożeni chorobą powodowaną przez koronawirusa są seniorzy. - Gorący apel zarówno do rodzin o szczególną ostrożność, ale też do seniorów, by w możliwy sposób ograniczyć kontakty w dużych skupiskach ludzkich, ograniczyć ekspozycje i potencjalne zachowania, które mogłyby spowodować zarażenie - mówił.