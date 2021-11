Konsultant krajowa profesor Sylwia Kołtan o trzeciej dawce szczepionki i sytuacji w szkołach

Profesor Kołtan: dzieci, zwłaszcza te młodsze, to populacja niezaszczepiona

Kiedy szczepionki dla najmłodszych?

Profesor Kołtan wyraziła nadzieję, że "EMA szybko zaakceptuje szczepienie najmłodszych, co się od razu przełoży na Polskę - przynajmniej do tej pory tak było". - Szczepienia dla dzieci są niezwykle istotne, bo COVID-19 dla nich to nie tak łagodna infekcja, jak się początkowo wydawało. Dodatkowo, dzieci są rezerwuarem wirusa, niekiedy "cichym", przez to przyczyniają się do szerzenia zakażenia - wyjaśniła. - Ale dostęp do szczepionki to tylko pierwszy krok. Drugi - to zgoda opiekunów na podanie preparatów dzieciom. Ważnym pytaniem jest, w jaki sposób przekonać rodziców, bo to przecież tylko od nich zależy, czy ich potomstwo zostanie zabezpieczone - dodała.