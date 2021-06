Obserwujemy coraz więcej przypadków poważnych konsekwencji bezobjawowego lub skąpoobjawowego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Ewelina Gowin, specjalistka chorób zakaźnych. Wirusolożka Krystyna Bieńkowska-Szewczyk podkreślała, że SARS-CoV-2 to wirus, którego "mechanizmu infekcji nie poznaliśmy do końca".

"To jest wirus, którego mechanizmu infekcji nie poznaliśmy do końca"

Wirusolożka profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk podkreślała, że SARS-CoV-2 "to jest wirus, którego mechanizmu infekcji nie poznaliśmy do końca".

"Nie ma obaw, że zdrowy nastolatek odbierze szczepionkę swojemu dziadkowi"

Goście TVN24 rozmawiali też o szczepieniach dzieci w wieku 12-15 lat . Mają one ruszyć w Polsce w poniedziałek. Wcześniej rekomendację do szczepienia dzieci szczepionką firmy Pfizer/BioNTech wydała Europejska Agencja Leków.

- Zdecydowanie zalecamy szczepienie jak najszybciej. Doszliśmy do takiego etapu ze szczepieniami, że właściwie wszyscy, którzy chcieli się zaszczepić, mieli taką okazję. Nie ma więc obaw, że zdrowy nastolatek odbierze szczepionkę swojemu dziadkowi czy innej potrzebującej osobie - podkreślała Ewelina Gowin.

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk tłumaczyła, że "dzieci przechodzą chorobę na pewno lżej, ale bardzo skutecznie mogą się zakazić wirusem i roznieść go dalej". - Dlatego ciągle namawiam do szczepienia dzieci, które są w tej chwili dopuszczone do szczepienia, czyli od 12 lat - dodała.