Konferencja Adama Niedzielskiego. Ogłosił zniesienie stanu epidemii od 16 maja

Wybuch w domu jednorodzinnym w miejscowości Ożary na Dolnym Śląsku. Jak informuje straż pożarna, w budynku przebywały cztery osoby, a dwie z nich - po eksplozji - trafiły do szpitali. Jak przekazała Monika Kowalska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, po przewiezieniu do placówki zmarła 80-letnia kobieta. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.