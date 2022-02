Nowe decyzje Ministerstwa Zdrowia i MEiN

Niedzielski pytany o możliwość zniesienia nakazu noszenia maseczek: To nie dywagacje, to były rozważania dotyczące tego, że w perspektywie najwcześniej miesiąca będziemy podejmowali decyzje, które mają zmniejszać restrykcje. Na liście obostrzeń, której w tej chwili obowiązują, jest noszenie maseczek. To temat, który absolutnie przyciąga bardzo dużo uwagi. Wypowiedź dla "Faktu" polegała na tym, że nawet jeśli dojdziemy do sytuacji, w której restrykcje zostaną zniesione, to ministerstwo będzie nadal rekomendowało noszenie maseczek w miejscach publicznych.