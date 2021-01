Ostatni dzień ferii. "Dzieci pójdą do szkół w tak zwanych bańkach"

Świetlice są potrzebne, jak zatem uniknąć mieszania się grup? 12.01. | Kto ma zostać z dziećmi, skoro świetlice nie mogą działać? Jeżeli nauczyciele - to kto zapłaci za nadgodziny? A co z angielskim, plastyką czy katechezą - przecież nauczyciele mają być "przypisani" do klasy? Przedstawiciele szkół podstawowych mają kilka dni na powrót dzieci z klas I-III. Problem w tym, że mają duże obawy, jak to zrobić bezpiecznie. TVN24 Łódź