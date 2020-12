Wkrótce konferencja szefa kancelarii premiera i ministra zdrowia

Rząd do godziny 10 w sobotę zbierał uwagi dotyczące projektu Narodowego Programu Szczepień. Został on przedstawiony we wtorek 8 grudnia. Przewiduje między innymi, że osoby, które zaszczepią się przeciwko COVID-19, nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich i nie będą musiały odbywać kwarantanny po kontakcie z zakażonym. W dokumencie czytamy, że szczepienie społeczeństwa ma być podzielone na cztery etapy.