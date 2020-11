Dworczyk: Ten szpital jest naszą ostatnią linią obrony.

Minister zdrowia, Adam Niedzielski: Dzisiejsza liczba zachorowań przekroczyła 25 tysięcy. Jest informacja pozytywna, że jeżeli popatrzymy na trendy, to wzrost stopniowo maleje. Mamy do czynienia z coraz mniejszymi przyrostami. Powoli zbliżamy się do realizacji ścieżki stabilizacji.