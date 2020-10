Konferencja premiera i ministra zdrowia na Stadionie Narodowym

Premier: Mam apel do wszystkich protestujących. Niech gniew i niechęć skupia się na mnie, na politykach, a niech nie dotyka tych, których za dwa tygodnie może dotknąć. Bo wy, protestujący, zetkniecie się z osobami starszymi. Ogromna prośba: spory światopoglądowe są ważne, ale zróbmy to tak, by nie tworzyć dodatkowego zagrożenia.