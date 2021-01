Trwa konferencja szefa kancelarii premiera i ministra zdrowia

Szef KPRM: Naczelna Rada Lekarska 28 grudnia wystąpiła do ministra zdrowia i KPRM z prośbą, żeby z uwagi na groźbę niewykorzystania wszystkich szczepionek można było dopuścić do odstępstw od szczepienia grupy zero. Po dyskusjach podjęlismy pozytywną decyzję w tym zakresie. NFZ 29 grudnia zwrócił się do dyrektorów szpitali realizujących szczepienia z pismem, że ministerstwo zdrowia, KPRM wydają zgodę na elastyczne podejście w kwalifikowaniu do szczepień