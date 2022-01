Piąta fala COVID-19 w Polsce. Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Premier: zgodnie z moimi obserwajacmi, jak odwiedzałem szpitale tymczasowe, od 80 do 90 procent zgonów to osoby niezaszczepione

Niedzielski: mamy do czynienia z podwajaniem liczb infekcji w porównaniu do zeszłego tygodnia

Niedzielski: będziemy mieli do czynienia z szybszym przebiegiem zachorowań, dlatego podjęliśmy możliwość skrócenia kwarantanny do siedmiu dni

Niedzielski: Według tego, co widzimy w Europie Zachodniej przyjęliśmy założenie, że w tej fali opieka pozaszpitalna musi być silniejsza, co oznacza wzmożony wysiłek POZ w opiece nad pacjentem, który jeszcze nie trafił do szpitala

Pytanie od dziennikarzy: Dlaczego do dymisji podali się lekarze z Rady Medycznej a nie premier, czy minister zdrowia? Premier: Rada Medyczna wzywała do bardzo radykalnych działań, ale z punktu widzenia medycznego uzasadnionych. Musimy wyważyć różne racje

Pytanie o apel szefa PO Donalda Tuska, żeby poprzeć poprawki do ustawy o cenach gazu. Premier: Tusk był tym premierem, który chciał podpisać umowę z Gazpromem na 25 lat. My wprowadziliśmy obniżkę podatku VAT, podatku akcyzowego

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w piątek rano w Radiu Plus, że 36 665 zakażeń "to bardzo wysoki wynik w porównaniu do ubiegłego tygodnia". Dodał, że "to dość duży skok, bo o 128 procent". Jak przekazał, z prognoz resortu zdrowia wynika, że następne dni "także będą z bardzo wysokimi wynikami". - To oczywiście bardzo nas niepokoi, bo będzie się to przekładało na liczbę hospitalizowanych osób - zaznaczył.