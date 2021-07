Dworczyk: punkty szczepień zrezygnowały z prawie miliona dawek z powodu braku zainteresowania

Szef KPRM pytany, jaki jest pomysł by przeciwdziałać marnowaniu dawek szczepionek: Staramy sie doprowadzić do tego, żeby maksymalnie precyzyjnie zamówienia były prowadzone i żeby do punktu trafiały szczepionki dla pacjentów już umówionych. Różne warianty opracowujemy, dlatego, że liczba szczepionek wracających będzie rosła