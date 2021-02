Konferencja Dworczyka, Czarnka i Maląg

Trwa konferencja prasowa z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika rządu do spraw szczepień Michała Dworczyka oraz minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

Dworczyk: mamy nadzieję, że do końca lutego uda nam się zaszczepić nauczycieli i będziemy mogli przejść do szczepień osób z grupy 1c etapu pierwszego

Czarnek: od przyszłego tygodnia każdy nauczyciel, który będzie chciał się zaszczepić, będzie mógł się zgłosić do dyrektora swojej placówki

Czarnek: to będzie bardzo prosta procedura, wystarczy zgłosić się do dyrektora szkoły

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg: szczepienia to bardzo ważny krok

Maląg: od 8 lutego pracownicy będą mogli być poprzez swoich pracodawców zgłąszani do szczepień

Dworczyk: decyzja co do ewentualnego luzowania obostrzeń zostanie przedstawiona jutro przez premiera i ministra zdrowia

Czarnek: szczepienia są kierowane do wszystkich nauczycieli, którzy dziś pracują stacjonarnie z klasami I-III

Czarnek: chcemy, żeby dodatkowe zajęcia sportowe były adresowane również do dziewcząt, nie tylko do chłopców

Dworczyk: nauczyciele powyżej 60.roku życia są zakwalifikowani do grupy seniorów i będą szczepieni ze swoją grupą wiekową

Czarnek: nie uzależniamy powrotu do szkół od zaszczepienia nauczycieli, decyzja ta zależy od wielu czynników, od tego, czy koronawirus nie rozprzestrzenia się wśród dzieci i nauczycieli

Szczepienie nauczycieli do 60 lat szczepionką firmy AstraZeneca

Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała w środę szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy Ic, m.in. nauczycieli poniżej 60 lat, preparatem firmy AstraZeneca.

Szczepionki AstraZeneca mają trafić do Polski w przyszłym tygodniu. W lutym łącznie do Polski ma trafić około 1,4 mln szczepionek koncernu Pfizer i firmy BioNTech, ponad 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca oraz około 350 tys. szczepionek firmy Moderna. W sumie to ponad 2,2 mln dawek.