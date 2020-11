Minister zdrowia: hasło "zostań w domu" ma jeden wyjątek

"Głównym zabójcą w Polsce pozostają cały czas choroby kardiologiczne i onkologiczne"

- Zdrowie Polaków to nie jest tylko kwestia zachorowania na koronawirusa. Głównym zabójcą w Polsce pozostają cały czas choroby kardiologiczne, w drugiej kolejności, ale w ostatnich latach bardzo dynamicznie przyrastają, choroby onkologiczne - powiedział w środę na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przyznał, że statystyki pokazują, że przyrastają zgony z innych przyczyn niż COVID-19. - To jest obiektem niepokoju i troski ministra zdrowia i całego rządu. Dlatego bacznie przyglądamy się, co się dzieje z systemem ochrony zdrowia i mamy sygnały, że dobrze się nie dzieje - stwierdził Niedzielski.

Jako przyczyny ograniczenia dostępu do leczenia wymienił przekształcenie łóżek szpitalnych w covidowe, ale też wprowadzenie na szeroką skalę teleporad, które "zdominowały możliwość kontaktu z lekarzem". Minister poinformował, że zlecił NFZ monitorowanie dostępu do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej - sprawdzanie, czy można się dodzwonić i kontrolowanie tych placówek, w których są problemy z kontaktem.

"Hasło 'zostań w domu' ma jeden wyjątek"

Program odbudowy zdrowia Polaków

W czasie środowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia przedstawił program odbudowy zdrowia Polaków. Zapowiedział, że będzie on inicjowany od początku stycznia 2021 roku.

Oświadczył, że drugim elementem planu odbudowy zdrowia Polaków będzie "zdjęcie limitów ze specjalistyki". - Mamy uzgodnione z Narodowym Funduszem Zdrowia, że limity, które obowiązują w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zostaną zniesione, bo to umożliwi nadrobienie pewnego deficytu zdrowia, który został wygenerowany poprzez pandemię, ponieważ nie dbaliśmy o swoje zdrowie tak, jak robiliśmy to wcześniej - powiedział Niedzielski.

- Czas odosobnienia, izolacji, ograniczania kontaktów międzyludzkich szczególnie źle odbija się w grupie młodzieży. Wydaje się, że to ona jest tą pandemią od strony psychicznej najbardziej dotknięta, dlatego będziemy kontynuowali proces rozbudowy tak zwanej opieki środowiskowej dla młodzieży, ale też dla osób dorosłych - powiedział Niedzielski. Dodał, że "pilotaż dla dorosłych będzie poszerzony o kolejny rok".

- W zakresie psychiatrii i psychologii będziemy organizowali zespoły opieki środowiskowej dla młodzieży. To one na poziomie powiatowym będą gwarantowały, że zmianę modelu lecznictwa z opartego na hospitalizacji, która w przypadku młodzieży wywoływała poważną stygmatyzację w jej otoczeniu, na rzecz opieki środowiskowej - mówił.

Niedzielski zapowiedział również, że zostanie także przedłużony "pilotaż dotyczący trombektomii, co najmniej o rok, po to, żeby zagwarantować ten sam dostęp do lecznictwa, który mamy w zakresie wysokospecjalistycznych usług".