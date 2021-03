Minister zdrowia: mamy do czynienia z trudną sytuacją, która wymaga trudnych decyzji

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk przekazała, że rząd do końca tygodnia będzie "przyglądał się sytuacji w kraju". - Jeżeli te liczby będą niestety takie jak dzisiaj, to zapewne będziemy musieli podejmować kolejne kroki w tył - przekazała, odnosząc się do ewentualnego wprowadzania kolejnych regionalnych obostrzeń.

Według Semeniuk przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę między innymi: liczba zleceń na wykonywanie testów, liczba osób hospitalizowanych oraz nowe warianty koronawirusa.