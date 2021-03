Minister zdrowia: będziemy mieli do czynienia z trzecią falą, która przewyższy drugą falę

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 31 757 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem . Resort przekazał też informację o śmierci 448 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2. Ministerstwo przekazało również, że minionej doby do szpitali trafiło 795 osób.

"Będziemy mieli do czynienia z trzecią falą, która przewyższy drugą falę"

Niedzielski wskazał, że ponad 30-tysięczne statystyki zakażeń stanowią coraz większe wyzwanie dla infrastruktury systemu opieki medycznej w Polsce. - Dzisiaj jest taki symptomatyczny dzień. Ta trzecia fala zrównała się z rekordowym wynikiem, w sensie średniej, z tym, z czym mieliśmy do czynienia podczas drugiej fali - oświadczył minister. Przypomniał, że w apogeum drugiej fali średnia liczba zachorowań wynosiła 26,3 tysiąca zakażeń, "czyli dokładnie tyle, co średnia z ostatnich siedmiu dni wynosi dzisiaj".

- Ta sytuacja wskazuje przede wszystkim na to, że będziemy mieli do czynienia z trzecią falą, która przewyższy drugą falę. I nie tylko pod kątem liczby zachorowań, o czym już wiemy, bo odnotowujemy regularnie wyniki powyżej 30 tysięcy, ale przede wszystkim przewyższa drugą falę swoją dolegliwością, mierzoną liczbą hospitalizacji, czyli zajętości łóżek w systemie - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

Przypomniał, że podczas drugiej fali maksymalna zajętość łóżek wynosiła 23 tysiące, a w tej chwili hospitalizowanych jest ponad 27 tysięcy pacjentów. - Pomimo że odnotowujemy ten sam poziom zachorowań, to niestety mamy do czynienia z większym stopniem hospitalizacji. Dlatego tak bardzo intensywnie pracujemy razem z wojewodami, by powiększyć skalę dostępnych łóżek dla pacjentów - przekazał Niedzielski.