Konferencja Michała Dworczyka i Grzegorza Cessaka

Dworczyk: Wyprzedzając pytania, powiem, że mamy nieco mniejsze zainteresowanie rejestracją na szczepienie w tych dwóch rocznikach. Jest to związane z wieloma medialnymi informacjami o szczepionce AstraZeneki. Namawiamy wszystkich do tego, by się zarejestrować i skorzystać z tej możliwości.