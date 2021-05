Zmiany w zasadach szczepienia ozdrowieńców, krótsze terminy między dawkami. Konferencja ministra Dworczyka

Pytanie o szczegóły zmiany okresu czasu między podaniem dawek szczepionki. Dworczyk: Jeśli był błąd na grafice to przepraszamy, wszystkie zmiany wprowadzamy od 17 maja. Posługując się liczbą dni 35, to jest minimalny termin. Jeśli pacjent będzie prosił o podanie drugiej dawki o kilka dni później, to są kwestie do umówienia. Od strony bezpieczeństwa i zdrowia wszystko jest wykonywanie zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. Skrócenie terminów dotyczy tych osób, które od 17 maja będą się zapisywały na szczepienia.