Konferencja premiera i ministra zdrowia

Morawiecki o wypadku w okolicach Stalowej Woli: Przyznałem specjalne renty osieroconym dzieciom. Takie przypadki zdarzają się częściej. Przystąpimy do prac legislacyjnych, które będą bardzo mocno określały odpowiedzialnośc kierujących pod wpływem. Takie osoby będą zobowiązane do płacenia alimentów osobom poszkodowanych, które zostały przy życiu. Osoba, która po alkoholu wsiada za kółko, może potencjalnie doprowadzić do śmierci innych osób.