Konferencja prasowa ministra Adama Niedzielskiego

Czy zmieni się strategia akcji zachęcania do szczepień? Czy poszerzy się grupa objęta obowiązkowymi szczepieniami? CO z paszportami covidowymi? Niedzielski: Dzisiaj odbywa się wysłuchanie publiczne ustawy, która ma wprowadzić ustawowe podstawy prawne do stosowania miedzy innymi paszportów covidowych. Podchodzimy do tej sprawy w sposób partnerski, oparty na dialogu. Niemniej jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby to rozwiązanie wspierać – mówię o stanowisko ministra zdrowia i rządu.