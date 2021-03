Dworczyk: przyspieszamy z rejestracją na szczepienia kolejnych grup wiekowych

Im szybciej zaszczepimy jak największą część polskiej populacji, tym szybciej wrócimy do normalności - powiedział w sobotę podczas konferencji w Sejmie szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Przekazał decyzję o przyspieszeniu rejestracji na szczepienia kolejnych grup wiekowych.

"Była to słuszna decyzja, by kontynuować szczepienia AstraZenecą"

Po spotkaniu szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że "polski rząd nie uległ histerii, panice i nie zawiesił szczepień preparatem firmy AstraZeneca". - Nie było żadnych przesłanek ze strony polskich naukowców, lekarzy oraz instytucji zajmujących się bezpieczeństwem leków, żeby wstrzymać te szczepienia - mówił. Dodał, że "ostatni komunikat Europejskiej Agencji Leków potwierdził, że była to słuszna decyzja, by kontynuować szczepienia AstraZenecą". - Niemal wszystkie kraje europejskie wznowiły szczepienia tym preparatem, niemniej skutki paniki, która została wywołana w ostatnich dniach, widzimy we wszystkich krajach europejskich - stwierdził.