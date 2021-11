Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Konferencja ministra Adama Niedzielskiego i Grzegorza Cessaka

czytaj dalej

Donald Tusk odniósł się do swojego wykroczenia drogowego, za które odebrano mu prawo jazdy. Jak mówił szef Platformy Obywatelskiej, "to, co mi się zdarzyło, nie miało prawa się zdarzyć". - Nie będę szukał żadnego usprawiedliwienia - powiedział były premier. Jak dodał, z Sopotu do Warszawy przyjechał w poniedziałek pociągiem.