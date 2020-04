Sejmowa komisja za poprawkami w sprawie pakietu antykryzysowego

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła w środę nad ranem kilkanaście zmian do rządowego projektu ustawy, który ma ułatwić firmom przetrwać kryzys związany z pandemią koronawirusa. Jedna z nich zakłada, że sprawcy przemocy domowej mogliby być poddawani eksmisji pomimo epidemii COVID-19.

Posłowie z sejmowej komisji finansów od godziny 20 we wtorek rozpatrywali propozycje zmian dotyczących tak zwanej tarczy antykryzysowej. Wiodącym projektem był ten przygotowany przez rząd, czyli projekt o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jedną z propozycji rządowych jest wprowadzenie 3-miesięcznych "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Zgodnie z pierwszą wersją tak zwanej tarczy antykryzysowej takie uprawnienie dotyczyło mikrofirm zatrudniających do dziewięciu pracowników.

Przyjęta poprawka o eksmisji sprawców przemocy domowej

Około godziny 4 nad ranem w środę komisja przyjęła rządowy projekt wraz z poprawkami. Posłowie wprowadzili do projektu kilkanaście poprawek, głównie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły one między innymi wyłączenia spod reżimu ustawy korespondencji z sądów, prokuratury, od komorników oraz organów ścigania. Projekt przewiduje m.in. ułatwienia w dostarczaniu korespondencji na przykład przez możliwość odebrania przesyłki poleconej bez wizyty na poczcie. Zgodę komisji uzyskała też poprawka dająca wojewodom możliwość wskazania lekarzy, dentystów do stwierdzenia zgonu poza szpitalem. Komisja przyjęła niektóre rozwiązania zaproponowane przez Koalicję Polską w poselskim projekcie ustawy o utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dotyczyły one spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, aby ich organy mogły podejmować decyzje w czasie epidemii przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.

Posłowie poparli też zmianę zaproponowaną przez Koalicję Obywatelską, która mówi o tym, że pomimo epidemii, sprawcy przemocy domowej będą mogli być poddawani eksmisji.

O środowisku i edukacji

W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciele opozycji zarzucali stronie rządowej, że w projekcie pojawiło się wiele "wrzutek", które nie dotyczyły bezpośrednio walki z koronawirusem czy przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego tym wirusem.

Wątpliwości posłów wzbudziła między innymi część przepisów art. 26 projektu, który wprowadzał zmiany w Prawie ochrony środowiska. Chodziło o nieprzeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko w przypadku instalacji i urządzeń radiokumunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, przepis ten miał pomóc w rozwoju inwestycji dotyczącej na przykład zdalnej komunikacji internetowej. Posłowie dopytywali, jaki związek z walką z koronawirusem miał ten zapis.

Przewodniczący sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS) wyraził swoje wątpliwości co do tych rozwiązań. Zwrócił się do rządu, by ten przygotował odpowiednią zmianę skreślającą z projektu budzące wątpliwości przepisy dotyczące urządzeń radiokumunikacyjnych. Ostatecznie taką poprawkę komisja finansów przyjęła.

Zdecydowana większość poprawek zaproponowanych przez opozycję nie uzyskała poparcia komisji. Jedna z poprawek KO pozwalała ministrowi edukacji narodowej na odwołanie, przesunięcie terminu egzaminów ośmioklasistów i matur w czasie epidemii Covid-19. Politycy KO zwracali uwagę, że do tych egzaminów zostało bardzo niewiele czasu i uczniowie oraz ich rodzice powinni wiedzieć, czy się one odbędą.

Zgody komisji nie uzyskała też zmiana zakładająca, aby to państwo pokrywało część kosztów stałych, jak rachunki za energię czy czynsz branżom najbardziej dotkniętym przez koronawirusa. Z kolei jedna ze zmian zaproponowanych przez Konfederację przesuwała na 1 lipca 2022 roku wejście w życie tak zwanego podatku cukrowego. Jak tłumaczyli podczas posiedzenia komisji przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, projekt rządowy zmieniać będzie około 60 ustaw.

Rozwiązania dla przedsiębiorców

Zgodnie z projektem, Agencja Rozwoju Przemysłu zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Ponadto projekt mówi też o zwiększeniu dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Przewiduje też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia nie więcej niż trzykrotnie. Nowe przepisy wprowadzają w usługach komórkowych nielimitowany dostęp do publicznych stron internetowych, m.in. umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną. Projekt zakłada także rozwiązania, które mają pomóc rolnikom i przedsiębiorcom sektora rolno-spożywczego. Chodzi na przykład o zasiłek w wysokości 50 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku objęcia rolnika kwarantanną, bądź w sytuacji, gdy jest hospitalizowany w związku z COVID-19. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, zmiany przewidziane w projekcie mają kosztować państwo ponad 18 miliardów złotych.

