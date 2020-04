"Nie oszukujmy policjantów". Komenda Główna podaje dane o zakażonych funkcjonariuszach

Policjanci dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie - podkreślił rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka, apelując do obywateli o rozsądek, odpowiedzialność i nienarażanie innych, w tym funkcjonariuszy. Poinformował, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u stu spośród nich, a kwarantanną objęto ponad 1800 policjantów.

- Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie - zaapelował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

"Nie chcemy mieć powodów do karania"

- Ostatniej doby w około 170 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny. W ponad 40 przypadkach zwrócono się do nas o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci - relacjonował Ciarka.

Dodał, że każdego dnia do działań prewencyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, skierowanych jest około 25 tys. funkcjonariuszy, głównie policjantów wspieranych przez straż miejską i żołnierzy. - Tym służbom dziękujemy za wsparcie - podkreślił.

- Policjanci dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń. Wiele razy udowadnialiśmy, że potrafimy być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie, czy może zarażać inne osoby - tłumaczył policjant.