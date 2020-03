Ministerstwo Zdrowia: kolejny przypadek koronawirusa w Polsce, zakażone 22 osoby

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło we wtorek 22. przypadek koronawirusa w Polsce. "Wynik dotyczy mężczyzny z województwa lubelskiego, który przebywa w szpitalu w Bełżycach" - czytamy w komunikacie resortu. Łącznie tego dnia zakażenie potwierdzono u pięciu osób.

O kolejnym zakażaniu Ministerstwo Zdrowia poinformowało na Twitterze przed godziną 20. "Mamy jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem, potwierdzony pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych" - napisano.

Jak dodano, "potwierdzony wynik dotyczy mężczyzny z województwa lubelskiego, który przebywa w szpitalu w Bełżycach". "Pacjent to osoba w sile wieku - napisało ministerstwo.

22 przypadki w Polsce

Wcześniej we wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o czterech przypadkach zakażenia. Łącznie tego dnia stwierdzono więc pięć przypadków.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski wcześniej informował, że te trzy osoby "przyjechały z kierunku włoskiego". - Część z nich była objęta kwarantanną - zaznaczył.

Szumowski: będziemy bardzo ściśle kontrolować osoby objęte kwarantanną

Szef resortu zdrowia zapowiedział też wprowadzenie metod "bardzo ścisłej kontroli" osób przebywających w kwarantannie. - Wiemy, że część z tych osób może być samotna, w wieku podeszłym lub może wymagać pomocy. W związku z tym wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i polską policją wypracowaliśmy mechanizm objęcia opieką osób, które są w kwarantannie - poinformował Szumowski.

Wyjaśniał, że policjanci będą codziennie pukać do drzwi osób przebywających w kwarantannie i pytać, czy czegoś nie potrzebują, a także sprawdzać, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny.

- Z punktu widzenia ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa to jest niezwykle istotne i ważne, żebyśmy bardzo odpowiedzialnie i poważnie podchodzili do kwarantanny. To nie jest czas wolny, czas, kiedy możemy wyjść do sklepu, z psem na spacer lub pójść po bułki. To jest czas, kiedy musimy być w domu, w miejscu gdzie powinniśmy przebywać - powiedział.

Szumowski: jest odgórny zakaz imprez masowych, decyzje w sprawie kin i teatrów - lokalnie

Minister zdrowia mówił także o odwołaniu imprez masowych, o którym na wcześniejszej wtorkowej konferencji poinformował premier Morawiecki. - Na chwilę obecną jest odgórna decyzja o odwołaniu imprez masowych - mówił. Pytany, czy będzie konieczność rozszerzania zakazu o spektakle teatralne czy seanse kinowe, odparł, że takie decyzje można podejmować lokalnie.

Premier dodał, że jeśli sytuacja będzie zmieniać się dynamicznie, możliwe jest wydanie innych zakazów.

- Tak jak w wielu krajach, nie każdy rejon jest tak samo narażony. Wiadomo, że i samorządy i osoby, które nadzorują kina, teatry czy inne instytucje mogą reagować we własnym zakresie - wskazał minister. - Jeżeli ktoś ma - po konsultacji z sanepidem - realne obawy co do bezpieczeństwa, to powinien reagować - dodał. Jak zaznaczył, "w skali kraju zajmuje się tym rząd i na dziś jest zakaz imprez masowych".

Szumowski: mamy ponad 10 tysięcy respiratorów w Polsce

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister był pytany o wyposażenie polskich szpitali w kontekście problemów włoskich placówek z dostępem m.in. do respiratorów. Szumowski zaznaczył, że inwentaryzacja sprzętu została w Polsce dawno dokonana i że jest ponad 10 tysięcy respiratorów.

- Duża część jest wykorzystywana na bieżąco dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują. Spotkania robocze konsultantów krajowych z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, ekspertów z intensywnej terapii, którzy się zajmują leczeniem niewydolności oddechowej, czyli głównego poważnego powikłania związanego z koronawirusem, oraz konsultanta krajowego z dziedziny chorób zakaźnych odbywają się regularnie - powiedział.

Dodał, że w poniedziałek odbyło się kolejne takie spotkanie. - Kolejny raz przejrzeliśmy mapę Polski z rozmieszczeniem sprzętu potrzebnego w sytuacji wzrostu zakażeń. Kolejny raz z wojewodami analizujemy ilość łóżek w oddziałach zakaźnych i możliwość rozszerzenia tych łóżek. Każdy wojewoda w swoim zakresie robi analizę, ile jeszcze można dostawić respiratorów do oddziału zakaźnego. Ta praca jest wykonywana od dłuższego czasu, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie reagować odpowiednio szybko - oświadczył.

- Staramy się wyprzedzać te działania, które są w Europie (...). Wiemy, że jednym z kluczowych elementów jest dostęp do respiratorów, nie samych respiratorów, tylko do osób, które potrafią leczyć pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową spowodowaną koronawirusem - mówił.

Zwrócił też uwagę, że Polska jest z tyłu "w łańcuchu krajów, których dotyka koronawirus". - Dzięki temu mamy czas, żeby - obserwując działania innych państw - wdrożyć procedury takie, które możemy na dzień dzisiejszy wdrożyć i adekwatne do stopnia i ilości pacjentów zakażonych. W zanadrzu mamy kolejne szczeble drabiny reagowania na stan epidemii, jeżeli się pojawi. Na dziś mamy to wszystko zinwentaryzowane, zlokalizowane i mamy plany, gdzie powinniśmy i w jaki sposób kierować pacjentów i ewentualnie kierować sprzęt i ludzi, którzy potrafią obsługiwać respirator - podkreślił.

Szumowski o nowych przypadkach zakażenia koronawirusem TVN24

Komendant Główny Policji: do 7 rano na granicach skontrolowano blisko 250 busów i około 90 autokarów

Komendant główny policji Jarosław Szymczyk na tej samej konferencji prasowej mówił o stanie kontroli sanitarnych na granicach. Poinformował, że od godziny 15 w poniedziałek do wtorku, do godziny 7 rano kontroli poddano 250 busów i około 90 autokarów.

- We wszystkich komendach wojewódzkich policji funkcjonują centra operacyjne, które są w bieżącym kontakcie z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi i codziennie do tych centrów operacyjnych będą trafiać wykazy osób objętych kwarantanną. Na tej podstawie te adresy zostaną przekazane do komend miejskich i powiatowych. Tam policjanci będą zadaniowani, aby co najmniej raz na dobę skontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną - mówił dalej generał Szymczyk.

- Założenie jest takie, że nie będzie bezpośredniego kontaktu między policjantem a osobą objętą kwarantanną. Nie będziemy wymagać okazania dowodu osobistego czy skanować odcisku linii papilarnych. To nie o to chodzi. Chodzi o to, aby tego sprawdzenia dokonać w sposób bezpieczny - i dla osoby kontrolowanej, i dla funkcjonariuszy - kontynuował.

Jak tłumaczył, to sprawdzenie rozpocznie się po przyjeździe na miejsce - od kontaktu telefonicznego na linii policjant - osoba objęta kwarantanną. - Następnie będziemy dążyć do bezpiecznego potwierdzenia obecności tej osoby w miejscu zamieszkania.

Jak mówił, działania policjantów nie będą polegały tylko na kontroli obecności osoby objętej kwarantanną, ale także na zapytaniu, czy takiej osobie jest potrzebna dodatkowa pomoc. - W przypadku kiedy taka pomoc będzie potrzebna, te informacje będziemy przesyłać do odpowiednich służb sanitarnych - dodał.

Gen. Szymczyk: policjanci będą kontrolować osoby objęte kwarantanna TVN24

Koronawirus SARS-CoV-2

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

Polski Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Źródło: TVN24