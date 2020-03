"Dmuchamy na bardzo, bardzo zimne. Są pojedyncze przypadki i oby tak zostało"

Prezydent tego miasta Jacek Sutryk był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. - My się tego spodziewaliśmy. Wrocław jest miastem bardzo otwartym, jego mieszkańcy podróżują, przyjeżdża wielu turystów. W dobie globalizacji to była kwestia czasu, aż pojawi się pierwszy przypadek - przyznał.

Przypomniał, że "pierwszy transport Polaków (ewakuowanych - red.) z Chin trafił do Wrocławia, do szpitala wojskowego". - Więc my procedury we Wrocławiu mamy przećwiczone. Powołałem miejski zespół kryzysowy, spotykamy się codziennie. Codziennie też jestem w kontakcie z wojewodą, analizujemy i omawiamy ewentualne ryzyka. Wydaliśmy rekomendacje i zalecenia do miejsc, gdzie są grupy najbardziej narażone na tego wirusa: placówki opiekuńczo-wychowawcze i placówki edukacyjne. Kazałem też przejrzeć działania senioralne - wyliczał Sutryk. - Był czas, przygotowaliśmy się - dodał.