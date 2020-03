Kolejni biskupi udzielają dyspensy od udziału w mszach, "mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia"

Pierwsi biskupi zaczynają stosować się do rekomendacji Konferencji Episkopatu Polski i udzielać wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. "W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością" - zaapelował biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w czwartek poinformowała, że "mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia" rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca niektórym grupom wiernych. Wskazano, że dotyczy to osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji, a także dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Dyspensę mogą otrzymać również osoby, które czują obawę przed zarażeniem. Ponadto do 29 marca KEP zachęca do przyjmowania komunii na rękę. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Wierni powinni także powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Zalecono również nałożenie folii ochronnych na kratki konfesjonałów oraz rezygnację z napełniania kropielnic wodą święconą.

Rekomendacje KEP wdrażają już pierwsi polscy biskupi.

"W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą"

Dyspensy od udziału w niedzielnej mszy udzielił już m.in. biskup katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel. "W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością" – zaapelował. Duchowny zwrócił się do wiernych m.in. o to, by w okresie Wielkiego Postu korzystali ze spowiedzi w parafii w ramach codziennej możliwości przed mszą świętą. "Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. Nie należy organizować osobnego dnia spowiedzi w parafii, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia" – dodał. W diecezji odwołane zostały wszystkie wydarzenia zaplanowane do świąt wielkanocnych. "Rekolekcje zaplanowane w parafiach należy odwołać. Wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych" – wskazał bp Pindel.

Kolejni biskupi udzielają dyspensy od udziału w niedzielnej mzy świętej Tytus Żmijewski/PAP

Odpowiedź na "zagrożenie zdrowia oraz życia"

Na ten sam krok zdecydował się biskup płocki Piotr Libera, który także udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej do 29 marca. W związku z zagrożeniem koronawirusem zaapelował o roztropność i pielęgnowanie spokoju. W komunikacie Kurii Diecezjalnej Płockiej zaznaczono, że dyspensa bp Piotra Libery została udzielona zgodnie z rekomendacją KEP, "mając na uwadze obecne zagrożenie zdrowia oraz życia". Jak podano w komunikacie Kurii Diecezjalnej Płockiej, bp Libera zwrócił się z prośbą do wiernych, "aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie". - Zachęcam również do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe - podkreślił ordynariusz diecezji płockiej.

Koronawirus a Kościół TVN24

"Zachęcam do pogłębionej modlitwy osobistej"

Dyspensy od udziału w niedzielnym nabożeństwie udzielił również biskup rzeszowski Jan Wątroba. "W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca obecnie epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego (…), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca 2020 roku" – czytamy w wydanym w piątek dokumencie. "Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej" – napisał hierarcha.

Czy z uwagi na koronawirusa można chodzić na msze do kościoła? TVN24

Kolejne diecezje na liście

Obowiązku udziału w niedzielnym nabożeństwie nie będą mieć także wierni z diecezji bydgoskiej. Jej ordynariusz biskup Jan Tyrawa zachęcił, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także pozostawały w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła przez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Jednocześnie w związku z epidemią koronawirusa zachęcił, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas mszy odśpiewywać suplikacje "Święty Boże", a także podejmować modlitwy błagalne podczas mszy w dni powszednie. Namawiał też do codziennego odmawiania od godziny 15 do 16 Koronki do Miłosierdzia Bożego, a w południe modlitwy Anioł Pański, a następnie Litanii loretańskiej i Salve Regina.

Również metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda wydał w piątek zarządzenie udzielając wiernym dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnych mszach przez trzy najbliższe tygodnie.

Pinkas: rekomendujemy, żeby modlić się w domu

Do stanowiska KEP odniósł się w czwartek główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. - My oczywiście rekomendujemy, żeby rzeczywiście modlić się w domu, żeby przebywać w jak najmniejszych ludzkich zgromadzeniach - mówił Pinkas. - Nie będziemy w tej chwili na twardo rekomendować oczywiście braku możliwości prowadzenia liturgii, natomiast to jest też nasz obowiązek obywatelski, żebyśmy pomyśleli, żeby rzeczywiście do kościoła nie pójść, kiedy jesteśmy zainfekowani, czy też nie czujemy się dobrze - dodał. Jak podało w piątek Ministerstwo Zdrowia w Polsce potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem, w sumie liczba zakażonych wzrosła do 64. Jedna z tych osób zmarła, to kobieta z Poznania, która cierpiała także na inne schorzenia. Potwierdzone wyniki dotyczą dwóch osób z woj. zachodniopomorskiego i jednej z woj. mazowieckiego. Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 roku na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Źródło: PAP