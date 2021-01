KO: rząd zrezygnował z zamówienia sześciu milionów szczepionek. Dworczyk: miały zasadniczy mankament

W piątek koncern Pfizer, jedna z firm produkujących szczepionkę, zapowiedział, że tymczasowo spowolni dostawy szczepionek do państw Unii Europejskiej . Firma tłumaczyła to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w jednej z belgijskich fabryk, gdzie szczepionki są produkowane. Dodano, że zmiany w dostawach szczepionki podyktowane są zwiększaniem mocy produkcyjnych.

Tomczyk: potrzebne jest absolutne, pełne wyjaśnienie

Tomczyk tłumaczył, że obywatelom, poza szczepionkami, szczególnie brakuje informacji, jak będzie wyglądał system szczepień. - Wiemy, że polski rząd zrezygnował z zamówienia sześciu milionów szczepionek firmy Moderna, które mogły trafić do naszego kraju – powiedział poseł. Dodał, że do tej pory żaden rząd w Europie nie zrezygnował z kontraktu na szczepionki.

Dworczyk: oferowane Polsce szczepionki Moderny miały jeden zasadniczy mankament

- My do końca czwartego kwartału 2021 roku będziemy mieli w Polsce, zgodnie z deklaracjami producentów, około 60 milionów szczepionek – poinformował. - Gdyby szczepionki Moderny były dostarczone do Polski w pierwszym kwartale (od stycznia do marca – red.), to byśmy je wzięli z pocałowaniem ręki – oświadczył. - W przypadku złożonej Polsce oferty zakup dodatkowych kilku milionów szczepionek powyżej tych 60 milionów nie miał sensu – ocenił.