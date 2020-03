Zaopatrują szpitale w środki do dezynfekcji. Zapasy mają na dwa dni

Producent środków do dezynfekcji, który zaopatruje kilkaset szpitali w całej Polsce, ma zapasy na dwa dni produkcji. - Na razie pracujemy na zmiany. Ale jeśli Ministerstwo Finansów nie zmieni jednego rozporządzenia, w sobotę zamykamy produkcję - mówi tvn24.pl wiceprezes firmy Waldemar Ferschke. Brakuje alkoholu, z którego na razie mogą korzystać jedynie firmy produkujące na potrzeby Agencji Rezerw Materiałowych.

Firma Medisept z Lubelszczyzny produkuje środki do dezynfekcji rąk, narzędzi, małych i dużych powierzchni od 25 lat. Przedsiębiorstwo jest w stu procentach polskie, ale surowiec do produkcji importuje z Zachodu.

- Tak się składa, że alkohol biocydowy, z którego w głównej mierze powstają nasze wyroby, sprowadzaliśmy z Niemiec. Ale w związku z pandemią koronawirusa cała produkcja tego alkoholu u naszych dostawców jest przeznaczana na potrzeby niemieckie - mówi Waldemar Ferschke, wiceprezes zarządu Mediseptu. - Nasze zapasy kończą się za dwa dni. Jeśli nic się nie zmieni, to w sobotę będziemy musieli przerwać produkcję - dodaje .

Na rynku brakuje odpowiedniego alkoholu etylowego

Na razie firma pracuje na dwie zmiany. Powoli musi jednak reglamentować dostawy dla swoich klientów. A wśród nich jest 328 szpitali z całej Polski. To z Mediseptu pochodzi płyn używany do dezynfekcji rąk oraz podłóg i innych powierzchni na oddziałach szpitalnych.

Podstawowym składnikiem tego typu płynów jest alkohol etylowy, skażony izopropanolem, który jest zwolniony z akcyzy. Obecnie na rynku nie ma ani takiego alkoholu, ani odpowiednich skażalników. Dostępny jest za to alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji spożywczej. Tyle, że jego użycia do produkcji płynów dezynfekujących zabraniają przepisy o podatku akcyzowym. W dodatku taki alkohol objęty jest potężną akcyzą.