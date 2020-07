Uczniowie wrócą do szkół po wakacjach? "Nic nie wiemy. Trwamy w tym, w czym jesteśmy od początku marca"

W czwartek rano w TVN24 Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas był pytany o możliwy powrót uczniów do szkół 1 września wraz z początkiem nowego roku szkolnego . Przyznał, że nauczyciele "rzeczywiście mogą się czuć zaniepokojeni" i stwierdził, że "sytuacja w szkołach będzie dynamiczna". Jego zdaniem decyzja o ewentualnym powrocie uczniów do szkół "powinna być podjęta po 15 sierpnia".

"Nic nie wiemy"

Dopytywany, czy dwa tygodnie od 15 sierpnia do 1 września wystarczą szkołom na przygotowanie się do nowego roku szkolnego, odparł, że "wszystko zależy od tego, jakie decyzje podejmiemy".

- Jeżeli to będzie forma zdalnego nauczania, to myślę, że to będzie przedłużenie tego, co mieliśmy w kwietniu, maju i czerwcu. Natomiast jeżeli dzieciaki mają przyjść do szkoły, to stoimy przed nowymi wyzwaniami. Oczekiwalibyśmy od władz, że usłyszymy o opcjach, możliwościach, jakie mogą zaistnieć. Myślę, że można byłoby opracować takie scenariusze - powiedział dyrektor.