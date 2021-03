Kiedy szczyt zachorowań? Odpowiada profesor Fal

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 35 143 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem . To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Polsce od początku pandemii. Resort przekazał też informację o śmierci 443 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2. Minionej doby do szpitali trafiło ponad 600 osób. W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili nowe obostrzenia .

"Kolejny dzień pod rząd w Polsce umiera najwięcej osób na COVID"

Profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, stwierdził, że "to jeszcze nie jest szczyt pandemii". - Ta dzisiejsza liczba 35 tysięcy wobec wczorajszej 34 to nie jest bardzo dramatyczna liczba. Dlaczego? Dlatego, że o pandemii mówimy, że ma dużą dynamikę, jeżeli przyrosty dzień do dnia sięgają kilku procent, szczególnie do pięciu procent całości zachorowań. Tutaj widzimy, że co prawda jest to o tysiąc niecały więcej niż wczoraj, natomiast procentowo przyrost nie jest tak wielki - stwierdził.