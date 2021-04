Ruszą szczepienia w aptekach. Dworczyk podaje termin

Mam nadzieję, że dzisiaj zostanie przyjęta ustawa, która zawiera przepisy regulujące proces szczepienia w aptekach - powiedział pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Na konferencji zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówił między innymi o planach akcji szczepień na najbliższy czas.

Rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk na konferencji w czwartek potwierdził, że w poniedziałek ruszą w pilotażu punkty szczepień powszechnych. - Najpierw 16 punktów w każdym województwie po jednym punkcie - poinformował. Dodał, że pierwszy z nich ruszy w dolnośląskiej Legnicy.

Podał, że wydajność szczepień w tych punktach wynosi minimum 200 szczepień dziennie w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców, a w większych miejscowościach, powyżej 50 tysięcy, co najmniej pół tysiąca szczepień dziennie.

Na konferencji Dworczyk został zapytany o szczepienia w aptekach. Poinformował, że rozpoczną się one w drugiej połowie maja. - Dzisiaj mam nadzieję, że zostanie przyjęta ustawa, która zawiera przepisy, które ten proces regulują - przekazał.

Pytany o to, kiedy możliwe będzie otwarcie rejestracji dla wszystkich chętnych do zaszczepienia przeciwko COVID-19, Dworczyk odparł, że rozumie "naciski i postulaty, które się pojawiają zarówno ze strony polityków, jak i dziennikarzy" w tej sprawie. - Ale przypominam cały czas, że mamy zbyt mało szczepionek, a musimy ten proces prowadzić w sposób uporządkowany - zauważył.

- Wszystkie szczepionki, które są dostarczane do Polski, są dostarczane do punktów szczepień, żeby każdy Polak, niezależnie od tego, gdzie mieszka, miał możliwość zaszczepienia się i żeby w pierwszym rzędzie zaszczepiły się osoby, które są najbardziej narażone na zachorowanie i ciężki przebieg - tłumaczył pełnomocnik do spraw szczepień.