Co mówią modele matematyczne? Kiedy przekroczymy próg 10 tysięcy zakażeń dziennie

To, co obserwujemy, jest wynikiem tego, co się działo 10-11 dni temu, a wtedy nasz stosunek do pandemii był bardzo wyluzowany - mówił w TVN24 doktor Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem w ciągu kilkunastu dni możemy osiągnąć dobowy przyrost przekraczający 10 tysięcy przypadków dziennie.

Rakowski: w kilkanaście dni przekroczymy 10 tysięcy przypadków dziennie

Jego zdaniem to co obserwujemy obecnie to wynik tego, co działo się przed 10-11 dniami. - Wtedy nasz stosunek był bardzo wyluzowany - powiedział. Jak ocenił, odwołując się do wyników modeli matematycznych pokazujących przebieg epidemii, w ciągu "najbliższego tygodnia, może dwóch" przekroczymy 10 tysięcy zakażeń dziennie.