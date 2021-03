Premier: najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia

O nowych obostrzeniach poinformujemy najpóźniej w czwartek - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawecki. Dodał, że będą one obowiązywać przez dwa tygodnie.

Tłumaczył, że dodatkowe restrykcję będą wprowadzone, by "przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem".

Morawiecki: na wszelki wypadek musimy być gotowi na jeszcze trudniejsze scenariusze

Tłumaczył, że dodatkowe obostrzenia są wprowadzane po to, by "móc zapewniać ludziom możliwość leczenia, by nie doszło do tego, do czego doszło w bogatych krajach wiosną zeszłego roku, do tej selekcji pacjentów, pozostawiania pacjentów w domach".