Kiedy możliwy powrót starszych klas do szkół? Minister zdrowia odpowiada

Wirus nie zna granicy i będzie ją dowolnie przekraczał. Do tego dochodzą nowe mutacje - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dlatego - jak dodał - "nigdy nie będziemy zieloną wyspą", jeśli chodzi o pandemię. Pytany, kiedy możliwy będzie powrót uczniów starszych klas do szkół, odparł: - Z mojego punktu widzenia nie wcześniej niż w marcu.

Minister zdrowia mówił też o przedłużonych do 14 lutego obostrzeniach. - Podjęcie daleko idącej, innej decyzji, oznaczałoby zaraz ogromną krytykę. Jesteśmy w rzeczywistości takiej, że w innych krajach są robione lockdowny, ta sytuacja epidemiczna jest trudna - mówił.

Powiedział, że "niektóre kraje, które podjęły mniej konserwatywne decyzje w święta, teraz odczuwają tego bardzo złe konsekwencje i to pokazuje, jak szybko można popaść z jednej sytuacji w drugą".

Dlaczego akurat galerie zostały otwarte? Niedzielski: bazujemy na amerykańskich badaniach

Pytany, dlaczego akurat centra handlowe zostały otwarte, a inne działy gospodarki nie, podkreślił, że luzowanie obostrzeń musi być bardzo ostrożne. - Bazujemy na wynikach badań zrobionych w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, w jakich miejscach dokonuje się transmisja wirusa. Te badania były opublikowane przez pismo "Nature". To, co wynika z tych badań, jest takie, że najmniejsze prawdopodobieństwo zakażenia się w obiektach publicznych jest w sklepach, a dwa typy - restauracje i siłownie są wysoko na liście miejsc, w których można się zarazić - powiedział Niedzielski. Dodał, że decyzje w sprawie obostrzeń ostatecznie są podejmowane przez premiera po rekomendacjach ministra zdrowia i we współpracy z Radą Medyczną. Ocenił, że ten system podejmowania decyzji jest bardzo pragmatyczny.