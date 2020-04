Po raz pierwszy od długiego czasu wynalezienie szczepionki leży w interesie całej populacji - podkreślił w programie TVN24 "Tak jest" doktor Rafał Mostowy. Epidemiolog zaznaczył również, że jeżeli nie będziemy się dystansować społecznie, to epidemia COVID-19 będzie się rozwijać, "a to może skończyć się tragicznie".

Kiedy ustąpi pandemia COVID-19? Jak długo to jeszcze potrwa i kiedy się skończy? - Odpowiedź jest krótka. Nie wiemy, kiedy to się skończy. To zależy od tego, jak nam się uda dystansowanie społeczne - podkreślił doktor Rafał Mostowy, epidemiolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Długoterminowo nie obejdzie się bez szczepionki, ale jeżeli nie będziemy się dystansować, to epidemia będzie się rozwijać, a to może skończyć się tragicznie - kontynuował Mostowy.

Dlaczego mimo wprowadzenia kolejnych obostrzeń liczba zakażonych w Polsce dynamicznie rośnie? Zdaniem eksperta to pokłosie tego, co działo się jeszcze przed pierwszą reakcją rządu. - Od czasu styczności z wirusem do objawów mija od kilku do kilkunastu dni, a od objawów do kulminacji choroby może to być nawet kilka tygodni. Dlatego dzisiejsze wysokie wzrosty są następstwem tego, co działo się dużo wcześniej - wyjaśnił.

Mostowy: obecny przyrost jest konsekwencją tego, co działo się przed wprowadzeniem restrykcji

Wirus może wrócić jesienią

Kiedy dzienna liczba nowych zakażeń zacznie spadać? - Próbowałem to zmierzyć w danych, ale one nie dają jasnej odpowiedzi - przyznał dr Mostowy. - Patrząc na zdjęcia opustoszałych miast, podejrzewam, że zakaźność została zredukowana i liczba zacznie spadać, ale kiedy dokładnie? Nie wiem - dodał. - Jeżeli obecnie wirus się nie rozprzestrzenia, co jest mało prawdopodobne, może być to za dwa trzy tygodnie, ale pewnie będzie to nieco dłużej - przewidywał.

Czy rozprzestrzenianie się wirusa może zostać powstrzymane poprzez wzrost temperatury powietrza? - Może tak być - potwierdził dr Mostowy. - Nie wiemy wszystkiego na temat tego wirusa. Są dowody naukowe, które pozwalają sądzić, że liczba zakażonych zacznie spadać, jak będzie cieplej. Ale są też równie mocne dowody na to, że może on wrócić jesienią. Dlatego będziemy mieć czas, żeby się dobrze przygotować na drugą turę - podkreślił.

Oczekiwanie na szczepionkę

Kiedy można spodziewać się szczepionki? Zdaniem gościa TVN24 "bardzo realnym" jest pojawienie się szczepionki przeciwko COVID-19 w ciągu roku-półtora. - Po raz pierwszy od długiego czasu wynalezienie szczepionki leży w interesie całej populacji. Ale przyspieszanie badań może nie skończyć się dobrze - ostrzegł.

Mostowy skomentował również doniesienia o możliwej przydatności szczepionki przeciwgruźliczej. Jak przyznał, "ma ona potencjał", ale wciąż prowadzone są testy, więc jest za wcześnie, żeby stwierdzić, iż z pewnością działa ona na COVID-19.

Źródło: tvn24.pl