Plan do początku wakacji. Minister zdrowia o tym, kiedy nowe decyzje w sprawie obostrzeń

W środę przedstawione zostaną dalsze decyzje dotyczące luzowania restrykcji epidemicznych. Plan będzie sięgał do początku wakacji, czyli do 26 czerwca. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że rząd planuje tu "kosmetyczne zmiany". Podał także, kiedy ogłoszony zostanie plan znoszenia obostrzeń na dłuższą perspektywę.

Na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski pytany był o możliwe dalsze kroki dotyczące znoszenia obostrzeń. - Jeżeli chodzi o obostrzenia, to jutro na konferencji przedstawimy dalsze kroki luzujące. To będzie informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie, co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji - odpowiedział.