19 tysięcy mandatów, 161 tysięcy osób pouczonych, 7300 spraw w sądzie. Policja reaguje na brak maseczek

Od początku epidemii w naszym kraju policjanci wystawili 19 tysięcy mandatów osobom, które nie zasłaniały nosa i ust w miejscach, gdzie jest taki obowiązek. W całej Polsce maseczki trzeba nosić między innymi w komunikacji miejskiej oraz w sklepach. W czerwonych i żółtych strefach nakazane jest to także w przestrzeni otwartej.

Sierż. szt. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji poinformował w niedzielę, że od początku epidemii w Polsce funkcjonariusze "wykonali ponad 3,6 miliona działań w związku ze zwalczaniem koronawirusa". Przekazał, że policjanci w tym czasie między innymi ukarali 19 tysięcy osób mandatem w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania nosa i ust. - 161 tysięcy osób zostało pouczonych, a w 7300 przypadkach skierowaliśmy wniosek do sądu - dodał. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi inspektor sanitarny może wymierzyć karę w wysokości od pięciu do 30 tysięcy złotych za niezakrywanie nosa i ust w miejscach, gdzie to obowiązkowe