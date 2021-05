"Mamy słowo prezesa". Szczerba i Joński o rozmowie z Banasiem

Posłowie Koalicji Obywatelskiej w czasie prac sejmowej komisji podeszli do obecnego na sali prezesa Najwyższej Izy Kontroli Mariana Banasia i rozmawiali z nim przez chwilę. - Chcemy, żeby Najwyższa Izba Kontroli dogłębnie sprawdziła wydatki związane z pandemią - wyjaśniał później Dariusz Joński.

Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wziął we wtorek udział w posiedzeniu sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej. Komisja opiniowała dla Prezydium Sejmu propozycje tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2022 rok.

W czasie posiedzenia komisji posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński podeszli do Banasia i chwilę z nim rozmawiali. Sytuację tę zarejestrowała kamera TVN24.

Szczerba i Joński rozmawiali z Banasiem w czasie sejmowej komisji TVN24

"Mamy słowo prezesa"

Później w rozmowie z TVN24 posłowie wyjaśniali, o czym rozmawiali z prezesem NIK. - Chcemy, żeby Najwyższa Izba Kontroli dogłębnie sprawdziła wydatki związane z pandemią. Chodzi o respiratory, maseczki, przyłbice, testy antygenowe. Uważamy, że jest bardzo wiele nieprawidłowości. Wydatkowano miliony złotych, one nie wróciły, a sprzęt jest bezużyteczny. Ponieważ to są publiczne pieniądze, to NIK powinien to skontrolować - mówił Joński.

- Mamy słowo prezesa, że przeanalizuje to i mam nadzieję, że do listopada usłyszymy, że zostanie to dogłębnie w przyszłym roku skontrolowane - dodał.

Szczerba i Joński rozmawiali z Banasiem TVN24

- W przyszłym tygodniu razem z panami posłami Jońskim i (Ryszardem - red.) Wilczyńskim będziemy składać dokumenty dotyczące szpitali tymczasowych, które są w tej chwili wygaszane, ale kosztowały grube miliony - wtórował Szczerba. - Uzyskaliśmy zapewnienie, że to działanie kontrolne zostanie zrealizowane - dodał poseł KO.

Joński: chcemy, żeby NIK dogłębnie sprawdziła wydatki związane z pandemią TVN24

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24