Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: nadal jesteśmy przed szczytem epidemii

Cały czas porównujemy się do państw, gdzie skala zachorowań jest wyższa i które mówią, że szczyt już minął. My nadal jesteśmy przed szczytem - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poinformował też, że trwa sprawdzanie szybkich testów, które trafiły do Polski z Korei Południowej. - Mamy przeświadczenie, że te testy będą wiarygodne i ich wyniki będą wysoce wartościowe. Ostateczne wyniki poznamy za dwa, trzy dni - przekazał.

W poniedziałek rozpoczął się w Polsce pierwszy etap tak zwanego "powrotu do nowej normalności", który w czwartek przedstawił premier Mateusz Morawiecki . Między innymi zniesiono zakaz wchodzenia do lasów i parków i zwiększono maksymalną liczbę osób, które jednocześnie mogą przebywać w sklepach.

Andrusiewicz: nadal jesteśmy przed szczytem epidemii

- Cały czas porównujemy się do państw, w których skala zachorowań jest dużo wyższa, które mówią już, że u nich szczyt minął i powoli zaczynają mówić o harmonogramie odblokowywania kolejnych sektorów. A my jesteśmy na innym etapie - wskazywał. Dodał, że "u nas nadal jest wzrost i jesteśmy nadal przed szczytem".

"Mamy przeświadczenie, że szybkie testy będą wiarygodne"

Andrusiewicz mówił też o testach antygenowych, których 27 tysięcy sprowadzono w zeszłym tygodniu do Polski. - Są to testy o wysokiej skuteczności wykrywania koronawirusa, a jednocześnie bardzo szybkie, bo czas badania to w granicach 15 minut - powiedział. Poinformował, że w weekend przeprowadzano w kraju pierwsze walidacje tych testów. - Sprawdzaliśmy wartościowość uzyskiwanych wyników w Państwowym Zakładzie Higieny. I z pierwszych informacji wynika, że możemy optymistycznie spojrzeć na te testy. Z informacji z PZH mamy przeświadczenie, że te testy będą wiarygodne i ich wyniki będą wysoce wartościowe - powiedział. Poinformował, że ostateczne wyniki będą znane za 2-3 dni. - Na pewno, jeżeli ta wartościowość będzie bardzo wysoka, to w najbliższym czasie do Polski dotrze ponad 100 tysięcy kolejnych testów antygenowych - powiedział rzecznik MZ.