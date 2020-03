Sto respiratorów dla służb medycznych. Miliarder włącza się do walki z koronawirusem

Jerzy Starak, wraz z należącą do niego grupą Polpharma, włączają się do walki z koronawirusem. Jak zapowiedziano w poniedziałkowym komunikacie, aby efektywnie wesprzeć polską służbę zdrowia, zakupionych zostanie i przekazanych służbom medycznym w sumie sto respiratorów.

Jak poinformowano, respiratory, które należą obecnie do najpilniejszych potrzeb polskich szpitali, trafią do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i zostaną przekazane do wskazanych przez resort placówek.