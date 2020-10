Poseł w poważnym stanie po zakażeniu koronawirusem. "Dla kpiących z epidemii mam dwa słowa"

O zakażeniu koronawirusem były minister transportu i poseł Prawa i Sprawiedliwości poinformował w miniony wtorek. Dzień później karetka pogotowia zabrała go do katowickiego szpitala MSWIA, z silnymi objawami choroby: gorączką, ostrym kaszlem i osłabieniem organizmu.

"To w jakim zakresie epidemia nas dotknie, zależy od milionów codziennych zachowań"

"Wyrażam swój szacunek i podziw dla pracy pielęgniarek i lekarzy - z każdego wielogodzinnego dyżuru schodzą wyciśnięci jak 'cytryna' do końca. Jesteśmy im winni najwyższe uznanie! To nasi bohaterowie!" - napisał. Według Polaczka wszyscy leczeni na oddziale covidowym pacjenci katowickiego szpitala są pod tlenem, a wielu także pod respiratorami.

"Nasz kraj staje przed czasem najwyższej próby. To w jakim zakresie epidemia nas dotknie, zależy od milionów codziennych ludzkich zachowań; od tego, czy będziemy odpowiedzialni; od tego, czy będziemy respektować zarządzenia władz państwowych, w szczególności premiera i ministra zdrowia! To pozwoli postawić społeczną tamę atakującemu wirusowi! Apeluję i proszę Was o odpowiedzialność! To racja Polski!" - zaapelował Polaczek.