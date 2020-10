"Nie demontujcie oddziałów. Zgłoście się do nas i my wam te łóżka kupimy"

"Nie demontujcie oddziałów. My wam te łóżka kupimy"

Jak tłumaczył, tym razem "fundacja podjęła decyzję, że nie organizujemy zbiórki, ale z pieniędzy, które są na naszym koncie, chcemy kupować łóżka 'covidowe'". - Kilka tygodni temu, pojawiały się informacje, że są zabierane łóżka z innych oddziałów. Nie nam dyskutować, jeżeli potrzeba ratować czyjeś życie. Ale teraz mówimy: słuchajcie, nie demontujcie tych oddziałów, które często są z trudem organizowane. Zgłoście się do nas i my wam te łóżka kupimy – powiedział Owsiak.

Szef WOŚP przekazał, że tylko w piątek 30 października fundacja otrzymała 52 prośby o doposażenie szpitali. - Gdybyśmy chcieli je wszystkie spełnić, to jest to zapotrzebowanie na dokładnie 1100 łóżek. Jeden ze szpitali w Łodzi poprosił o 288 łóżek. Chcemy wspomóc te szpitale, które dostały polecenia aby stworzyć taki oddział – tłumaczył.

"To, co się dzieje na ulicy, jest niezwykle energetyczne, jest pomysłowe"

- To, co się dzieje na ulicy, jest niezwykle energetyczne, jest pomysłowe. (…) Jestem pełen szacunku, niezwykle na to otwarty, przyglądający się temu – mówił szef WOŚP.

Jego zdaniem, "miliony Polaków rejestrują, co się obok nas dzieje". - Rejestrują co kto mówi, jak działa, czy robi to sprawiedliwie, czy niesprawiedliwe, czy jeszcze dolewa oliwy do ognia. To wszystko dzieje się na naszych oczach – powiedział.