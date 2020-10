"Nie mam poczucia, że panuję nad wszystkim". Lekarze o sytuacji w szpitalach

"Nie mam takiego poczucia, że panuję nad wszystkim"

- Niestety, nie mam takiego poczucia, że panuję nad wszystkim - przyznał Friediger. - Na pewno staram się panować nad tym, co się dzieje u mnie w szpitalu, ale nie mam też takiego poczucia, że ktoś jest w stanie w tej chwili zapanować nad tym, co teraz się dzieje, nad pandemią - dodał.

"Jest naprawdę bardzo trudna sytuacja".

Imiela komentował zapisy projektu PiS. Zakłada on między innymi wyłączenie odpowiedzialności karnej za działania lecznicze medyków, gdy są one podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19. Ponadto osobom skierowanym do walki z koronawirusem ma przysługiwać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższe niż 200 procent (teraz jest to 150 procent) przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.