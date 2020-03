Musimy być przygotowani na scenariusz zarówno taki, że 25 marca życie zaczyna wracać do normalności, jak i na scenariusz, że kolejne tygodnie będziemy musieli spędzić w trybie określonym przez wskazówki sanepidu, przez wskazówki lekarzy, a także wskazówki rządowe - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (Porozumienie).

W sobotę w całym kraju wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem. Do poniedziałkowego poranka w całym kraju odnotowano 125 przypadków zakażenia wirusem, trzy osoby zmarły. W ciągu ostatniej doby - od soboty wieczorem do niedzieli wieczorem - przybyło 21 zakażonych.

"W najbliższych dwóch dniach i w kolejnych, liczba osób zarażonych będzie szybko rosnąć"

- Na pewno są to statystyki pozwalające na spokojne - jak na skalę wyzwania - działania. One są nieco niższe niż te, które prognozowaliśmy w oparciu o dane WHO [Światowej Organizacji Zdrowia - przyp. red.] - mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (Porozumienie).