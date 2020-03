Gowin: stoimy przed taką decyzją, to kwestia raczej godzin niż dni

Od piątku 20 marca na terenie Polski obowiązuje stanu epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. Wprowadzono także zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.

"Prowadzimy podwójną wojnę"

- Trzeba przyjrzeć się temu, co dzieje się w innych krajach, jakie są decyzje rządu niemieckiego, brytyjskiego - zwracał uwagę. - Myślę, że racjonalnym będzie ograniczenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach. W skrajnym przypadku na przykład w Wielkiej Brytanii ograniczono to do dwóch osób, a w Austrii do pięciu - wskazywał Gowin.