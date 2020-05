Wiceminister zdrowia: nie ma mowy o nierównym traktowaniu w dostępie do testów

Każda osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, jest badana. Dotyczy to zarówno medyków, jak i górników, jak i osób wykonujących wszystkie inne zawody - przekonywał w programie "Tak jest" na antenie TVN24 wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jak zapewnił, "tutaj nie ma mowy o nierównym traktowaniu".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 595 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To o ponad 200 przypadków więcej niż dzień wcześniej. Od początku epidemii potwierdzono w naszym kraju zakażenie u 16 921 osób. Nadal najwięcej nowych przypadków pojawia się na Śląsku - we wtorek potwierdzono ich tam 492, w poniedziałek 213. Województwo śląskie ma najwyższą liczbę potwierdzonych infekcji - 4271.